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MİT Başkanı İbrahim Kalın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kalın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Seçim yaparken zorlandığını belirten Kalın, her bir fotoğrafın değerli olduğunu ve Anadolu Ajansı'na teşekkürlerini iletti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
27.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:42
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kalın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ve bu yıla özel olarak belirlenen " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kalın, "Deprem: Umut" kategorisinde, Murat Şengül'ün, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun'daki enkazdan 56. saatte kurtarılan 16 yaşındaki Mahmut Salman'ın yüzüne yansıyan mutluluğu gösteren "Hoş geldin" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Kalın'ın tercihi, İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan bir kadının, kaybettiği yakınlarının başından ayrılmak istemediği anları görüntüleyen Ali Jadallah'ın "Kayıp" başlıklı fotoğrafı oldu.

MİT Başkanı Kalın, "Haber" kategorisinde, Osmancan Gürdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracını, "Süper Ay" ile birlikte görüntülediği "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy verdi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki "Dostluk hikayesi" ile tanınan balıkçı Adem Yılmaz ve leylek "Yaren"i birlikte görüntülediği "Kimler gelmiş?" başlıklı fotoğrafa oy veren Kalın, "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un, Budapeşte'deki Formula 1 Grand Prix antrenman turunda çektiği "Hızlı ve doğal" karesini seçti.

MİT Başkanı Kalın, Anadolu Ajansını "Yılın Kareleri" başlıklı fotoğraf oylamasını düzenlediği için tebrik ederek, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi Anadolu Ajansı foto muhabirleri dünyanın her yerinde 'o an'ı yakalamayı başarmış ve ustalıklarını fotoğraf karesine yansıtabilmişler. Gerçekten bu ülkemiz adına da çok gurur verici bir tablo. Çevre, yaşam, haber, spor, Gazze'de yaşanan olaylar, Kahramanmaraş depremi, hakikaten hafızalardan silinmeyecek anları vizörlerinden yakalayarak çok muazzam bir görsel hafıza inşa etmişler.

Bunlar arasında seçim yapmak çok kolay değil. Çünkü her birinin 'o an'a ilişkin çok özel halleri var. Bir fotoğrafa bakarken verdiği mesaj, anın önemi, estetik unsurlar, ışık, kurgu, kompozisyon, bütün bunların hepsi dikkate alınıyor. Ama hepsinde standartları çok yüksek bir görsel zenginlik var."???????

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Kalın, "Çok güzel kareler. Eminim bu kareleri seçene kadar da geride binlerce kare elendi. Ama o karelerin de her birinin çok kıymetli olduğunu biliyorum. O yüzden emeği geçen herkese, Anadolu Ajansına teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum." değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Anadolu Ajansı, İbrahim Kalın, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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