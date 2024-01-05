MİT Operasyonunda İsrail Casusları Tutuklandı

İsrail istihbaratı adına çalıştığı iddiası ile MİT tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 26'sının "siyasal ve askeri casusluk" suçlaması ile tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği açıklandı. Sekiz şüphelinin ise sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi. Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 34 şüpheliden 26'sının "siyasal ve askeri casusluk" suçlaması ile tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi. 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmesi amacıyla İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.