MİT Tarihi Fotoğraflarını Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT Tarihi Fotoğraflarını Yayınladı

MİT Tarihi Fotoğraflarını Yayınladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, internet sitesinde yer alan 'Özel Koleksiyon' albümünde tarihi fotoğraflar paylaştı. Albümde, 1911'deki İtalyan işgaline karşı direniş gösteren Osmanlı askerlerinin yanı sıra Birinci Dünya Savaşı'ndaki önemli anlara dair görüntülere de yer verildi.

22.11.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), arşivinde yer alan tarihi fotoğrafları internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' albümünde yayınladı.

MİT'in internet sitesinde 'Özel Koleksiyon' bölümü içinde '100 Yıllık' adı altında, teşkilat tarihinde alıntıların yer aldığı çalışma yayınlandı. Tarihi fotoğrafların yer aldığı albümde, İtalyanların 1911'de Türk toprağı olan Trablusgarp'ı (Libya) işgalini önlemek için gizlice bölgeye giden Enver Paşa, Süleyman Askeri Bey, Yakup Cemil, Kuşcubaşı Eşref, Fethi Okyar, Mustafa Kemal Paşa'nın toplu fotoğraf yer aldı. Ayrıca, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı Nuri Conker ile Trablusgarp'ta çekindiği fotoğraf ile Birinci Dünya Savaşı'nda katıldığı cephelerdeki çeşitli fotoğrafları yayınlandı.

SÜLEYMAN ASKERİ BEY

Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk başkanı Süleyman Askeri Bey'in Trablusgarp'a Molla Cemil adında sahte kimlikle giderek bölgede faaliyet yürüttüğü aktarıldı. Albümde, Süleyman Askeri Bey ile ilgili, "Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 1911 yılında İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması üzerine İtalyan işgaline karşı Trablusgarp'ın müdafaasında görev aldı. Jön Türkler kılık değiştirerek Mısır üzerinden, Trablusgarp'a geçerek müthiş bir direniş örgütlediler. Süleyman Askeri imam kılığında Trablusgarp'a Mısır üzerinden gizlice geçti. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Ali Fethi Okyar, Eşref Sencer Kuşçubaşı, Yakub Cemil, Süleyman Askeri hep birlikte Bingazi'deki savaşlara katıldı. Süleyman Askeri, 21 Ağustos 1912'de Bingazi ve Havalisi Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın safında katılması üzerine Teşkilat-ı Mahsusa Başkanlığı görevinin yanında 20 Aralık 1914 tarihinde Irak ve Havalisi Genel Komutanı olarak atandı. Irak Cephesi'nde Osmancık Taburu ile Rota Muharebesi'nde İngilizleri durdurdu ama ayağından yaralandı ve Bağdat'a hastaneye kaldırıldı, burada yaralı halde Basra'yı geri almak için planlar yaptı ve harekete geçti. Şuaybiye Muharebesi'nde komutası altındaki birliklerin 14 Nisan 1915 tarihinde İngiliz Ordusu'na mağlup olması üzerine tabancasıyla intihar etti" ifadelerine yer verildi.

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ VE HALİL KUT PAŞA

Birinci Dünya Savaşı'nın Irak cephesinde İngilizlere karşı kazanılan Kut'ül Amare Muharebelerine ilişkin, "Osmanlı tarihinin en büyük zaferlerinden biri 29 Nisan 1916'da elde edildi. Türk ordusu, Birinci Dünya Savaşı içerisindeki ikinci zaferini İngilizlere karşı kazandı. Zaferde son derece önemli olan Teşkilat-ı Mahsusa, istihbari anlamdaki başarılar arasında tarihi bir önem taşır" denildi.

Ayrıca, Kut'ül Amare Muharebesi'nin muzaffer komutanı Halil Paşa'nın Soyadı Kanunu sonrası 'Kut' soyadını aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Politika, Osmanlı, Kültür, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT Tarihi Fotoğraflarını Yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekiller için dikkat çeken ifade: Kent uzlaşından zehirlendiler
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
08:01 Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş Bebeğini biberona tiner koyarak öldüren anne çorbasına da çamaşır suyu dökmüş
07:51 Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı Alkol ve sigara satan yerlere kamera şartı
07:32 Kayıp olarak aranan ’’Hanımağa’’ sessizliğini bozdu Kayıp olarak aranan ''Hanımağa'' sessizliğini bozdu
07:26 Türkiye, Somali’de uzay üssü kuracak Türkiye, Somali'de uzay üssü kuracak
07:16 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar’dan skandal sözler Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar'dan skandal sözler
06:52 Nazilli’de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 20:06:58. #1.13#
SON DAKİKA: MİT Tarihi Fotoğraflarını Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.