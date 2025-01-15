MİT'ten PKK'nın İran Sorumlusuna Operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde İran yapılanması sorumlularından İslam Dotkanlou ile korumasını Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İranlı terörist İslam Dotkanlou'nun Süleymaniye kentinde Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

MİT'in saha ajanlarının, PKK/KCK'lı İslam Dotkanlou ve koruması Akam Şahe'nin yerini tam olarak belirlemesi üzerine operasyon düzenlendi.

Teröristler Dotkanlou ve Şahe, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'in hedef listesinde yer alan ve örgütün sözde İran yapılanması sorumlularından olan PKK'lı Dotkanlou'nun son olarak örgütün Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi'nin sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

PKK'ya katılımı sonrasında örgütün sözde üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği ve Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunduğu tespit edilen teröristin sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Sözde Doğu Kürdistan Savunma Birlikleri (YRK) kurucusu İslam Dotkanlou'nun koruması İranlı "Şivan Çiya" kod adlı Akam Şahe'nin de bir dönem İran ve Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Terörist Dotkanlou'nun Türk güvenlik güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimince Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi.