MİT'ten PKK'ya büyük darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT'ten PKK'ya büyük darbe

MİT\'ten PKK\'ya büyük darbe

MİT, PKK'nın askeri istihbarat sorumlusunu Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

19.09.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde askeri istihbarat sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2007 yılında Şırnak kırsalında örgütsel faaliyetlerine başlayan 'Hogir Pirosi' kod adlı Halil Yiğit, 2010 yılında PKK/KCK kırsal alanına katıldı. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu olan terörist Yiğit, askeri/ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içinde silahlı faaliyet yürüttü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK/KCK mensupları tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı eylemlere katılan terörist, 2014'te Silopi halkından gasbettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktardı. 2016 yılında Cudi bölgesinde ve Silopi'de faaliyet yürüten terörist, tim komutanı olarak Hendek-Barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemleri organize etti. 2018'de Suriye'de YPG içinde faaliyet gösterdi ve son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçerek, örgütün askeri istihbarat kadrosunda yer aldı.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiği tespit edildi. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yiğit, MİT'in hedef listesine alındı. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen Yiğit, adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı ve PKK/KCK'nın sözde Gara askeri istihbarat sorumlularından olan terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Halil Yiğit, Operasyon, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Terör, Gara, Irak, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT'ten PKK'ya büyük darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:34:03. #1.13#
SON DAKİKA: MİT'ten PKK'ya büyük darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement