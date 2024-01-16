MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor\'u yenerek son 16 turuna yükseldi

Çaykur Rizespor maçının ardından

Ercan ATA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hem ligde hem de kupada hedefleri olduğunun altını çizen Emre Belözoğlu, "Enerjisi yüksek bir oyuncu grubum var. Net bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun hakkı bu skordu. Kupa Beyi Ankaragücü ve bu mirasa sahip olan bir takımız. Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Oyuncularım berabere olunca da oyunu bırakmadı" diye konuştu.

"FENERBAHÇE İLE İSTİŞARELER OLDU"

Fenerbahçe forması giyen oyuncular Mert Hakan Yandaş ile Lincoln Henrique'nin gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili bir soruya Belözoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın başkanımız ve futbol şube sorumlumuz ile Yılmaz Bal da en az benim kadar transferde görevliler. Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler oldu. Daha net şekilde sonuçlanmış bir şey yok. Belirlediğimiz mevkiler var. Merkez orta saha istiyoruz. Bu grubun enerjisini bozmayacak, buraya geldiğinde Ankaragücü'nün kıymetini bilecek oyuncular almak istiyoruz. Lincoln uzun süredir sakattı ama değerli bir oyuncu. Kulüpler görüşüyor. Lincoln değerli bir oyuncu ama biraz daha oynamış bir oyuncu olursa tercihim bu yanda olur. Şu an Fenerbahçe'yle anlaşılmış bir oyuncu yok."

Transfer yasağının kısa sürede kalkacağını da aktaran Belözoğlu, "Perşembe akşamına kadar transferin açılmasını bekliyoruz. Adana Demirspor maçına oyuncu yetiştirmeye çalışacağız ama transfer kolay bir şey değil" dedi.

İLHAN PALUT: KUPADA İLERLEMEK İSTERDİK AMA BAŞARAMADIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk yarı MKE Ankaragücü'nün çok daha istekli oynadığını ve hücumda daha iyi olduğunu vurgulayarak "İkinci yarı daha dengeliydi. 1-0 iken iyi oynadık ve golü attık. Ankaragücü de skoru korumak için değişiklikler yapınca uzatmalara gitmesi avantaj olacaktı. Kupada ilerlemek isterdik ama başaramadık" ifadelerini kullandı.

"SUSAN BİZ OLALIM"

Maçın son bölümünde aleyhlerine verilen iki penaltının sorulması üzerine Palut, "Hakem kararlarını verdi. O da doğru ya da yanlış olduğunu görecektir. Birilerinin susması gerekiyor artık o susan biz olalım" şeklinde konuştu.