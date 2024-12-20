MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
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MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

Başkentte 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalatı-ı Harbiye Müzesi'ni ziyaret etti.

20.12.2024 10:16
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Başkentte 100'ü aşkın ilkokul öğrencisi ve okul öncesi eğitim gören öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ İmalatı-ı Harbiye Müzesi'ni ziyaret etti.

Savunma sanayisinde yerli ve milli ürünlerin görünürlüğünün artırılması maksadıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu ve Selçuklu Koleji'nin yanı sıra MKE Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden 100'ü aşkın öğrenci katıldı.

Etkinlik sırasında, müze yetkililerince öğrencilere müze ve sergilenen ürünler tanıtıldı. Tanıtımın ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından marşlar çalınarak öğrencilere mini konser verildi.

Müze sorumlusu Tuğba Öztürk Tursun, faaliyet hakkında yaptığı açıklamada, müzenin iki ana bölüm ve bir bahçe olmak üzere üç bölümden oluştuğunu kaydetti.

Müzenin Türkiye'de "kama tertibatlı sahra topları"nı barındıran tek askeri müze olduğuna dikkati çeken Tursun, bu kapsamda 2. Abdülhamid döneminden bugüne yerli ve milli savunma sanayisinin oluşumuna ışık tutulduğunu da belirtti.

Tursun, müzenin, "Tophane-i Amire", "Baruthaneler", "Tophane Müşiri" ve "İmalat-ı Harbiye" olmak üzere dört ana başlıkta incelendiğini kaydederek, "Ziyaretçilerimiz, ülkemiz topraklarındaki savunma sanayisinin oluşumu, kışladan fabrikaya, fabrikadan müzeye doğru bir kronolojide ilerliyor." dedi.

Ziyaretçilerin ikinci salonda, MKE'nin 1950'den bugüne milli savunma sanayisine katkılarını gördüğünü anlatan Tursun, müze envanterinde şirketin ürettiği ilk ürünlerin bulunduğunu, Yerli Malı Haftası'na yönelik faaliyetin düzenlenmesindeki amacın, farkındalık yaratmak olduğunu aktardı.

Müzenin, geçmiş dönemlerde hem askeri imalathane hem de "Süvari Kışlası" olarak kullanıldığını anlatan Tursun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemlerden elimize kalan ahşap kağnılar o dönemlerde hem yapılan hem kullanılan sahra topları, yine zamanında bu imalathanede yapılan saatler, termometreler, hidrometreler, elektrik sayaçları... Yani aslında bizim yerli malı kullanımına yönelik o esnada hayatımızda bulunan, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürünün kullanım alanı şu anda içerisinde ayak bastığımız alanda üretimi yapılan mekanizmalar."

"Öğrencilerimiz, geleceğimizin velinimetleri"

Öğrencilere yönelik böyle bir faaliyet yapılmasını da değerlendiren Tursun, "Öğrencilerimiz, geleceğimizin velinimetleri. Biz onlara tarihimizi, kültürümüzü, tarihlerine sahip çıkma bilinçlerini ne kadar iyi aşılarsak günümüzü de o kadar iyi yaşatmış oluruz." dedi.

Müzede, her çocuğun yaş grubuna göre tanıtım yaptıklarını ifade eden Tursun, "Onların burada gördüğü ve bilinçaltlarında oluşturduğu her bir envanter, bizleri nasıl temsil edecekleriyle ilgili önemli bir ayrıntı." diye konuştu.

Tursun, müzenin hafta içi her gün 08.00-17.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebileceğini de sözlerine ekledi.

"Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye ederim"

Müzeyi gezen öğrencilerden Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hayra Anteplioğlu, şunları söyledi:

"Buraya, Yerli Malı Haftası'nda olduğumuz için yerli silahları görmeye geldik. Müze gayet güzel. Eskiden nasıl savaşıldığını öğrendim. Rehberimiz, doldurma kovanı anlatmıştı, o dikkatimi çekti. Güzel bir geziydi. Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Yerli silahlarımızı gördüm, yerli silahlarımız çok güzelmiş. Arkadaşlarıma da yerli silahları görmek için buraya gelmelerini tavsiye ederim."

4. sınıf öğrencisi Aytuğ Öz ise müzeye ilk defa geldiğini belirterek, "Burada hiç görmediğim silahları gördüm. Ben, sitedeki arkadaşlarıma da buraya gelmelerini öneririm. Çünkü çok güzel bir yer." dedi.

Yine 4. sınıf öğrencisi Kerem Yavuz da müzeye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Annem de iyi ki izin vermiş. Burada 1900'lü, 1800'lü yıllardan kalma eşyaları, silahları gördüm." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi, ilkokul öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

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