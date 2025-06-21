MKE ve İTÜ'den Yeni Ar-Ge Merkezi - Son Dakika
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MKE ve İTÜ'den Yeni Ar-Ge Merkezi

MKE ve İTÜ\'den Yeni Ar-Ge Merkezi
21.06.2025 16:51
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MKE, İTÜ'de Elektronik ve Gömülü Sistemler Araştırma Merkezi'ni açtı, savunma sanayisi için yeni olanaklar sunacak.

Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE), İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) kurduğu "Elektronik ve Gömülü Sistemler Araştırma ve Geliştirme Merkezi" düzenlenen törenle açıldı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren MKE tarafından İTÜ'nün Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Arı Teknokent Alanı'na inşa edilen "Elektronik ve Gömülü Sistemler Araştırma ve Geliştirme Merkezi"nin açılışına, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesinde MKE Genel Müdürü İlhami Keleş bir sunum yaparak MKE'nin kuruluşu, çalışmaları ve bütçesine ilişkin rakamlar hakkında bilgiler verdi.

Keleş, MKE'nin savunma sanayisi firmaları içinde en fazla yatırım yapan firma olduğunu belirterek çeşitli ülkelerin ham madde ihtiyaçlarına yönelik fabrikalar kurduklarını anlattı.

MKE'nin, Savunma Sanayii Başkanlığınca silah ve mühimmat ihracatında Türkiye birincisi olarak ödüllendirildiğini anımsatan Keleş, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yükselmeye devam ettiklerini ifade etti.

Keleş, MKE'nin dijital dönüşümüne dair bilgiler vererek "MKE, şu anda hemen hemen bütün alanlarda dijital olarak dönüşüyor. Üretim, finans, AR-GE yönetimi, insan kaynakları yönetimi tarafı gibi bütün cephelerde dijital olarak dönüşüyoruz ve bu dönüşüm sürecinde yüzde 55'lere kadar geldik, 2026 Aralık ayında bu süreçlerin hepsi tamamlanmış olacak. Tamamlandığı zaman, MKE düzeyinde dijital olarak dönüşmüş çok az firma olacak. Bu süreci 57 değişik alanda yürütüyoruz. Diğer firmalara göre avantajımız, bizim dönüşümü sıfırdan, şu anki teknolojiyle yapıyor olmamız. 1 Ocak 2027'de Türkiye'nin bambaşka bir MKE'si olacak. AR-GE üretim altyapıları ve kurumsal altyapıları itibarıyla bütün süreçlerini tamamlamış, artık dünyayla yarışan bir MKE'yi ülkemize hediye ediyor olacağız." diye konuştu.

Rektör Mandal da yaptığı konuşmada, merkezin kurulması için İTÜ'nün tercih edilmesinden dolayı MKE'ye teşekkür etti.

İTÜ'nün, teknolojinin geliştirilmesi ve teknoloji için gerekli olan insan kaynağının keşfedilerek yönlendirilmesi konusunda ilk akla gelen üniversite olduğunu belirten Mandal, "Öğrenci arkadaşlarımızın hem ulusal hem de uluslararası yarışmalardaki başarısı, bunun en önemli garantisi, güvencesi ve kanıtı." dedi.

Mandal, kurulan merkezin üniversite - sanayi işbirliği için yeni bir model oluşturmaya yönelik olduğunu anlatarak öğrencilerin projelerde daha aktif rol alabileceklerini, akademisyenlerin araştırmalarıyla çalışmalara destek verebileceklerini söyledi.

Merkezle birlikte öğrencilerin MKE ile aynı heyecan ve sorumluluğu taşıyacaklarına inandıklarını belirten Mandal, "Savunma sanayii ekosisteminin de ötesinde, Türkiye'deki bilim temelli araştırma ekosistemine bir model kazandırma heyecanı içindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Keleş, Rektör Mandal'a MKE plaketi, Mandal ise Keleş'e İTÜ'nün sembolü olan arı plaketi hediye etti.

Aile fotoğrafı çekimiyle devam eden programda daha sonra merkezin açılışı yapıldı.

Mandal, Keleş ve beraberindeki grup kurdele keserek açtıkları merkezi ziyaret etti, içindeki bölümler ve donanımlar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

ARGE ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor

Elektronik ve Gömülü Sistemler Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması konusunda MKE AŞ bünyesinde temel oluşturmak amacıyla Türkiye'de Gemi İnşaat Mühendisliği bölümünde en yetkin olan ve deniz altı ile deniz üstü mühendislik laboratuvarlarına sahip tek üniversite olan İstanbul Teknik Üniversitesinde kuruldu.

Merkezde, üniversitenin laboratuvar altyapısı kullanılarak Optik Haberleşme, Optik Görüntüleme, Mikrodalga Teknolojileri, Su Altı ve Su Üstü Sistemler konularını içeren ARGE ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor.

"Piezo Tabanlı Ultra Hassas Hidrofon" ve "Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (PİRANA)" projelerine başlanan merkezde, proje ve personel altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yeni projeler de planlanıyor.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, MKE, Son Dakika

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