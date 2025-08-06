Mobil İkram Aracı Muradiye'de Hizmete Girdi

Van'ın Muradiye ilçesinde, Kaymakamlığın ve hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay Muradiye Şubesi'ne kazandırılan araç, Kızılay Genel Merkezinde mobil ikram aracına dönüştürülerek hizmete alındı.

100. Yıl Spor Kompleksi Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, ilçedeki gayretli çalışmaların çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi'nin çok önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Saygılı, "Gayretli çalışmalarından, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan beri olup Kızılay gönüllü olması konusundaki gayretlerinden dolayı tebrik diyoruz. Türkiye'nin her tarafında bu imkanlar var. Şimdiden her birinize Kızılay'a verdiğiniz destek için teşekkür ederim." dedi.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ise ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Arkalarında ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin, kimsesizlerin dualarının olduğunu belirten Yay, "İnşallah daha güzel çalışmalar yapacağız. Rabbim bizi afetlerden korusun. Mobil ikram aracımız afetlerde çok önemli olacak. Bu hayalimizi de sizlerle gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kurban kesimi ve duaların ardından mobil ikram aracı afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hizmete alındı.