Modi'den İsrail'e Destek Ziyareti
Modi'den İsrail'e Destek Ziyareti

25.02.2026 22:14
Hindistan Başbakanı Modi, İsrail'e ziyareti sırasında ülkesinin desteğini belirtti ve yeni ittifak önerilerinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin şu anda ve gelecekte İsrail'in yanında tam bir inançla durduğunu belirtti.

İki günlük resmi ziyaret için geldiği İsrail'de meclis genel kuruluna hitap eden Modi, konuşmasını "Yaşa İsrail halkı" sloganıyla bitirdi.

İsrail'in acılarını paylaştıklarını söyleyen Modi, "Hindistan, şu anda ve gelecekte de İsrail'in yanında tam bir inançla durmaktadır." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı, ülkesinin Abraham Anlaşmalarına destek verdiğini belirterek bölgesel barış ve istikrarı destekleyeceklerini savundu.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine atıf yapan Modi, "Hindistan'ı Arap Yarımadası üzerinden Hayfa Limanı'na ve oradan da Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlayacak bir deniz ve kara koridoru geliştiriyoruz." dedi.

Modi, Hindistan'ın yakında dünyanın en büyük üç ekonomisinden biri olacağını ve İsrail'in teknolojide lider olduğunu ileri sürerek iki ülke arasındaki ortaklığın temelini bunun oluşturduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hindistan Başbakanı'na İsrail'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken İsrailli vekiller Modi'yi ayakta alkışladı.

Boşalan koltukları eski milletvekilleri doldurdu

Öte yandan, Modi'nin genel kuruldaki konuşması öncesinde İsrail muhalefetinin protesto ederek boşalttığı salondaki koltukları eski İsrail milletvekilleri doldurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Modi'nin ziyareti sırasındaki protestonun uluslararası bir soruna dönüşmemesi için koltukların boş kalmasının önüne geçildi.

İsrail muhalefetinin, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Yitzhak Amit'i davet etmemesi nedeniyle özel oturumu protesto ederek Modi'nin konuşması öncesinde salonu terk etmesi üzerine oturuma davet edilen eski milletvekilleri muhalefet sıralarına yerleşti.

İsrail Meclisi'nden Modi için yeni madalya

İsrail Meclisi (Knesset), Hindistan Başbakanı Modi'ye, Knesset madalyası isimli yeni bir madalya takdim etti.

İsrail basınına yansıyan haberlerde, bu madalyanın yeni olduğuna ve ilk kez birisine takdim edildiğine dikkat çekildi.

Haberde, İsrail Meclisi tarafından verilen bu madalyanın "İsrail ve Yahudi halkına yaptığı katkılara duyulan minnettarlığı" simgelediği ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Modi, İsrail'de

İsrail'e en son 2017'de gelen Modi, iki gün sürecek resmi ziyareti için bugün başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na inmişti.

İsrail Meclisine hitap eden Modi'nin ayrıca bir inovasyon zirvesine de katılması bekleniyor.

Netanyahu'nun dile getirdiği Akdeniz ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir "ittifak ekseni" kurulması planlarının da ziyaret kapsamında ele alınması öngörülüyor.

Netanyahu, 22 Şubat'ta kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söylemişti.

Modi de ziyareti öncesi yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını duyuran Netanyahu'ya destek vermişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hindistan, İsrail, Güncel

23:43
