Mogan Gölü\'ne 150 Bin Yavru Balık Bırakıldı

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 150 bin yavru balığı, Mogan Gölü'ne biyolojik çeşitliliği artırmak için bıraktı.

Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle su yüzeyindeki atıklar, müsilaj, yosunlar, yabani otlar, temizlik araçları tarafından temizlenen Mogan Gölü'ne, ekosisteme katkı sağlamak ve balık popülasyonunu desteklemek için 150 bin yavru balık bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tedarik edilen balıklar, Belediye'nin araç, ekipman ve personel desteğiyle doğal ortamına salındı. Personel tarafından su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras bırakılmasının sağlanabilmesi için bırakılan yavru balıklarla, hem yerel balık türlerinin korunması hem de gölün ekolojik dengesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yetkililer, Mogan Gölü'nüngölün eski güzelliğine kavuşması için büyük oranda tamamlanan temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, sürdürülen faaliyetlerle ilçede olta balıkçılığının geliştirileceğinin altını çizdi.

"Ekolojik projelerimiz devam edecek"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Mogan Gölü, Gölbaşı'mızın en önemli doğal zenginliklerinden biridir. Bu gölün temiz ve sağlıklı bir ekosisteme sahip olması, hem ilçe halkı hem de ziyaretçilerimiz için büyük önem taşıyor. Mogan Gölü'nde gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasıyla, gölün biyolojik çeşitliliğini artırmayı ve ekolojik dengesini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gölümüzün eski güzelliğine kavuşması ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılması için temizlik çalışmalarımız ve ekolojik projelerimiz devam edecek. İlçemize değer katacak bu tür çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.