Moritanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji ülkemiz için önemli - Son Dakika
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Moritanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji ülkemiz için önemli

Moritanya Dışişleri Bakanı: Türkiye\'deki doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji ülkemiz için önemli

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk, Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojenin ülkesi için çok önemli olduğunu belirtti. Merzuk, Türkiye ile ilişkilerin pekiştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve Afrika Birliği ile koordinasyonun sağlanması konularını ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki insani dram ve İslamofobi sorununa da değindi.

21.04.2024 16:32
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Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk, Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojenin ülkesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Merzuk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Merzuk, çok hassas bir dönemde hem bölgesel hem uluslararası düzeydeki gelişmeleri ele almak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bugünkü toplantımız çok önemliydi, ikili ilişkilerimiz üzerinde durduk." dedi.

Türkiye ile savunma, güvenlik, ulaştırma, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık gibi çeşitlilik arz eden alanlarda ilişkilere sahip olduklarını ve bugün bu konuları ele aldıklarını dile getiren Merzuk, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu kaydetti.

Merzuk, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artma eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, Fidan ile ilişkilerin her yönünü nasıl pekiştireceklerini görüştüklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok alanda gelişmiş ve büyük imkanlara sahip olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Merzuk, "Türkiye'deki doğal kaynaklar, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen Moritanya için çok önemli." dedi.

Merzuk, iki ülke arasında Karma Ekonomi Komitesinin toplanması konusunda mutabık kalındığını, en kısa sürede bunun gerçekleştirileceğini belirtti.

Afrika Birliği ile Türkiye arasında koordinasyon vurgusu

Türkiye'nin Moritanya'yı desteklediğine dikkati çeken Merzuk, ülkesinin Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı olduğunu ve Fidan ile görüşmesinde bu konunun da ele alındığını aktardı.

Merzuk, Afrika Birliği bünyesinde uluslararası alanda barışa katkıda bulunmak, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve kapsamlı kalkınmayı gerçekleştirmek gibi hedefleri olduğuna işaret ederek, Türkiye ile bu konularda koordinasyon yapmak istediklerini vurguladı.

Afrika Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklığın gelişmesi için çalışmak istediklerini dile getiren Merzuk, Fidan ile Sahel bölgesinin de ele alındığını belirtti.

Merzuk, Sahel bölgesinin çeşitli krizlerle karşı karşıya olduğuna ve buradaki durumun karmaşık hal aldığına işaret ederek, karşı karşıya kalınan tehdit ve sınamaların yerel çabalarla ve Türkiye gibi kardeş ülkelerle üstesinden gelebileceklerini söyledi.

" Gazze'de insani dram yaşanıyor"

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlardan kaygı duyduklarının altını çizen Merzuk, "İsrail işgal ordusu katliam yapıyor ve Gazze'de insani dram yaşanıyor." dedi.

Merzuk, Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye girişine izin verilmesi ve daimi barışın sağlanmasını istediklerini vurguladı.

Bakan Merzuk, son olarak Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) sorununa dikkati çekerek, bunun çok önemli bir mesele olduğunu belirtti ve bu alandaki çalışmalarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Moritanya, Türkiye, Afrika, Gazze, Savunma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moritanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki doğal kaynaklar ve yenilenebilir enerji ülkemiz için önemli - Son Dakika

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