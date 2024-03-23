Moskova'daki Konser Saldırısının Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Moskova'daki Konser Saldırısının Şüphelileri Yakalandı

Moskova\'daki Konser Saldırısının Şüphelileri Yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri yakalandı. Saldırıda 60'tan fazla kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı.

23.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:15
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna dün akşam düzenlenen ve 60'tan fazla ölü ile 100'den fazla yaralının olduğu silahlı saldırının iki şüphelisi yakalandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall isimli konser salonuna dün akşam düzenlenen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıda 60'tan fazla kişi yaşamını yitirirken 100'den fazla kişi yaralandı.

Rusya Federasyonu'nun resmi haber ajansı TASS'ın haberinde, terör saldırısının zanlılarından ikisinin gözaltına alındığı, diğerlerinin ise arandığını aktarıldı. Haberde," "Kolluk kuvvetleri, Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda meydana gelen terör saldırısının şüphelisi olduğu iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı, diğerlerini arıyorlar; arabada bir PM tabancası, bir AKM şarjörü ve Tacikistan vatandaşlarına ait pasaportlar bulundu. Bu açıklama Devlet Duması Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Alexander Khinshtein tarafından yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Ölü sayısının artabileceğini bildiren Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Soruşturma Komitesi'nden müfettişler, kriminologlar ve uzmanlar, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin operasyonel birimleriyle birlikte olay yerindeki soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor. Ölenlerin cesetleri incelenmektedir. Terör saldırısı sonucunda 60'tan fazla insanın hayatını kaybettiği daha önce tespit edilmişti. Ne yazık ki, kurbanların sayısı artabilir.

Olay yerinden silah ve mühimmat da dahil olmak üzere maddi delillere el konulmakta, genetik, balistik ve parmak izi incelemeleri de dahil olmak üzere gerekli tüm incelemeler talep edilmekte ve gerçekleştirilmektedir. CCTV görüntülerine el konulmakta ve incelenmektedir."

KREMLİN: DEVLET BAŞKANI GEREKLİ TÜM TALİMATLARI VERDİ

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırının ilk dakikalarından itibaren bilgilendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Başkanı'nın ilgili tüm servisler aracılığıyla olup bitenler ve alınan tedbirler hakkında sürekli bilgi aldığını, Devlet Başkanı'nın gerekli tüm talimatları verdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Kimliği belirsiz bir grup silahlı kişiler, rock grubu Picnic'in Crocus City Hall isimli salondaki konserinden hemen önce lobide ve ardından konser salonunun içinde ateş açtı. Ardından binada bir patlama meydana geldi ve yangın başladı.

TASS'ın haberine göre, Crocus Belediye Binası'ndaki yangın 12 bin 900 metrekarelik bir alanı kapladı ve söndürmek için helikopterler kullanıldı. Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova saatiyle 01.00 civarında yangının lokal olarak kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

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