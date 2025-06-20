Motosiklet Kazasında Aile Adalet İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Motosiklet Kazasında Aile Adalet İstiyor

Motosiklet Kazasında Aile Adalet İstiyor
20.06.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosikletle kamyonet çarpıştı; sürücü hatalı bulunurken aile adalet talep ediyor.

ANTALYA'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Sabri Sezan (22), hayatını kaybetti. Ölen motosikletli asli kusurlu bulunurken; aile, güvenlik kamerası görüntülerine göre kamyonet sürücüsünün hatalı olduğunu öne sürdü. Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Sezan ailesi, adaletin yerini bulmasını istediklerini anlattı.

Kaza, 15 Nisan'da Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Onvo Sokak'ta meydana geldi. Sabri Sezan idaresindeki 07 BGZ 443 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen ve sağa dönüş yapmak isteyen O.A. yönetimindeki 07 BFG 047 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosikletten savrulan Sezan, Kepez Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sabri Sezan'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Kaza sonrası ifadesi alınan kamyonet sürücüsü O.A., serbest bırakıldı. Trafik polisi tarafından hazırlanan kaza tespit tutanağı ve resmi bilirkişi raporunda; motosiklet sürücüsü Sezan, asli kusurlu bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerine ulaşan Sabri Sezan'ın ailesi ise kamyonet sürücüsünün sinyal vermeden dönüş yaptığını öne sürdü. Aile, görüntülere göre Sezan'ın kamyonetin açık kalan kapağına çarptığını, bu nedenle savrularak hayatını kaybettiğini iddia etti. Ailenin başvurusu sonrası 2 farklı uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda; kamyonet sürücüsü O.A.'nın yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu belirtildi. Bu raporlar, ailenin avukatı aracılığıyla savcılığa sunuldu.

'SIRADAN BİR ÇARPIŞMA OLMADIĞINI GÖRDÜK'

Sabri Sezan'ın kuzeni de olan avukat Olcay Sezan, "Kaza tespit tutanağını incelediğimizde, olayın yalnızca sıradan bir arkadan çarpma vakası gibi ifade edildiğini görüyoruz. Avukat arkadaşlarımızın bize ilettiği belgeleri incelediğimizde, durumun göründüğü gibi olmadığını fark ettik. Dosyada sadece kaza tespit tutanağı ve savcılık tarafından temin edilmiş bir bilirkişi raporu vardı. Bu rapor da yine kaza tutanağına uygun, basit bir arkadan çarpma vakasıymış gibi hazırlanmıştı. Görüntüleri izlediğimizde, olayın sıradan bir çarpışma olmadığını açıkça gördük. Görüntülerde; öndeki aracın kapısının açık olduğunu, karşı şeride geçerek sinyal vermeden sağa döndüğünü fark ettik. Hatta video kaydının 7'nci saniyesinde çarpışma gerçekleşiyor ancak sürücü sinyali 11'inci saniyede veriyor" dedi.

'KARŞI TARAFIN YÜZDE 75 KUSURLU OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Kazanın ölümle sonuçlanmış bir vaka olduğunu belirten Sezan, "Karşı taraf ifade sonrası bırakılmış. Kendi temin ettiğimiz 2 ayrı uzman görüşünde karşı tarafın yüzde 75 kusurlu olduğunu görüyoruz. Aile yakını ve bir hukukçu olarak talebimiz, olay yerinde yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasıdır. Savcı bey bu talebe katılmıyorsa, en azından dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istiyoruz. Çünkü dosya Adli Tıp'a gönderildiğinde, tutanakta yazdığı gibi basit bir kaza olmadığı ortaya çıkacaktır. Aile perişan halde. Kuzenim Sabri yaşama gücü yüksek, mücadeleci bir insandı" diye konuştu.

'SABRİ ÇOK İYİ BİR ÇOCUKTU'

Hatay'dan deprem sonrası Antalya'ya taşındıklarını belirten baba Yusuf Sezan (48) ise "Buraya çocuklarımızın eğitimi yarım kalmasın diye geldik. Sabri çok iyi bir çocuktu. Deli dolu ama yüreği tertemiz bir insandı. 4 çocuğum var, Sabri en küçükleri. Bu kaza bizi derinden sarstı. Artık yaşantımız kalmadı. Zaten hayatımızı çocuklarımız için sürdürüyorduk. Sabri, 'Babam tek başına 4 kişiyi okutamaz' diyerek okulu bıraktı, bana destek olmaya çalıştı" dedi.

'TEK İSTEĞİMİZ, ADALETİN YERİNİ BULMASI'

Kazanın incelenmesini istediklerini ifade eden baba Sezan, "Biz bu aşamada adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Diyelim ki kusurluydu ama bu kusur nasıl ve nereden kaynaklandı, buna bakılmayacak mı? Karakoldan elini kolunu sallayarak çıktı. Biz adaletli insanlarız. Tek isteğimiz, adaletin yerini bulması. Neyse hakkımız, onun verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUĞUM BU KADAR DEĞERSİZ OLAMAZ'

Oğlunun ölümüyle sarsıldığını belirten Özlem Sezan (43), "Artık yaşadığımı hissetmiyorum. Bu süreçten sonra çocuklarım için ne yapabilirim, bilmiyorum. Çok güçsüzüm artık. Sabri, 22 yaşında bir gençti. Kimseye zararı yoktu. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum. Benim çocuğum bu kadar ucuz olmamalı. Bir başsağlığı bile dilemeyen biri, insanlığını sorgulamalı. Benim çocuğum bu kadar değersiz olamaz. Belki şimdi, 15 gündür askerde olacaktı ama olmadı. Bize bayram gelmedi bile" dedi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Aile Adalet İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:18:24. #7.13#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Aile Adalet İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.