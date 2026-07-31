Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış

Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
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Balıkesir'de kullandığı motosikletin vidanjöre çarptığı kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Nazlıcan Çelikkaya'nın, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu ve staj yaptığı otele gidip, gelirken kullanmak üzere motosikletini yeni aldığı belirtildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, üniversite öğrencisi Nazlıcan Çelikkaya yaşamını yitirdi.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Ocaklar-Narlı kara yolunda gerçekleşti. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olan Nazlıcan Çelikkaya'nın kullandığı 16 BJY 058 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen Ufuk Y. yönetimindeki 10 APJ 438 plakalı vidanjörün altına girdi.

Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızlıca jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, vidanjörün altında kalan genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gönen ilçesinde ikamet eden ve yaz dönemi stajı için Erdek’in Ocaklar Mahallesi'ndeki bir otelde çalıştığı öğrenilen Çelikkaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Vidanjör sürücüsü Ufuk Y. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış

STAJA GİDİP GELMEK İÇİN ALMIŞTI

Hayatını kaybeden Nazlıcan Çelikkaya'nın, staj yaptığı otele daha rahat ulaşım sağlayabilmek amacıyla motosikletini kısa bir süre önce satın aldığı öğrenildi. Talihsiz genç kızın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Gastronomi, Balıkesir, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış - Son Dakika

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