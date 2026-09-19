MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk'ü rahmetle andı, gazilere sağlık diledi - Son Dakika
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MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Atatürk'ü rahmetle andı, gazilere sağlık diledi

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MSB, 19 Eylül Gaziler Günü\'nde Atatürk\'ü rahmetle andı, gazilere sağlık diledi
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MSB, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. Bakanlığın paylaşımında gaziliğin, vatan sevgisinin ve fedakarlığın en şerefli nişanı olduğu belirtilerek, başta Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş gazilere rahmet, hayattaki gazilere sağlıklı ve mutlu ömür dilendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazilik; vatan sevgisinin, fedakarlığın ve sarsılmaz iradenin en şerefli nişanıdır. 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize de sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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