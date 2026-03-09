MSB: KKTC\'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Orta Doğu'da tırmanan savaşın Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik hatlarını doğrudan etkilediği bir dönemde, Türkiye'den stratejik bir hamle geldi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Mart 2026 tarihinde yapılan basın açıklamasında, KKTC'nin güvenliğini artırmaya yönelik kademeli planlamaların yeni aşamasına geçildiği belirtildi. Bakanlık, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili KKTC'ye 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir." denildi.
