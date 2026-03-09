MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı - Son Dakika
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

MSB: KKTC\'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09.03.2026 10:05
Milli Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı. Bakanlık, 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığını, ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edileceğini duyurdu.

Orta Doğu'da tırmanan savaşın Doğu Akdeniz'deki enerji ve güvenlik hatlarını doğrudan etkilediği bir dönemde, Türkiye'den stratejik bir hamle geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 9 Mart 2026 tarihinde yapılan basın açıklamasında, KKTC'nin güvenliğini artırmaya yönelik kademeli planlamaların yeni aşamasına geçildiği belirtildi. Bakanlık, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili KKTC'ye 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurdu.

"İLEVE TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEKTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmıştır. Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir." denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Savunma Bakanlığı, Orta Doğu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    çok iyi oldu 13 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    demek oluyor ki bayram öncesi zamlara hazırlanın :)) 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.