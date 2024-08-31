MSB: Irak ve Suriye\'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyinde de 3 PKK/ YPG'li olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.