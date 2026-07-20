Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. yıl dönümü
20.07.2026 10:46
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Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için canlarını feda eden şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Bakanlık, şehitlerin emaneti ve gazilerin fedakarlığının unutulmayacağını vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, özgürlüğü ve geleceği için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin fedakarlığı ve Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesi daima hafızamızda yaşayacaktır. Unutmadık, unutturmayacağız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü - Son Dakika

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