Msb'den Orta Doğu'daki Gelişmelere İlişkin Açıklama: Tarafları Saldırılara Bir An Önce Son Vermeye Davet Ediyoruz

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda, tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, dün bir balistik mühimmatın İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren ve imha edilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Dün İran'dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir."

Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor; gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz."

"3 PKK'lı terörist teslim oldu"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde; 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların başarıyla devam ettiği Suriye harekat alanlarında ise Menbic bölgesinde imha edilen 2 kilometrelik tünelle birlikte imha edilen tünel uzunluğu 761 kilometreye (Tel Rıfat 302 km/Menbic 459 km) ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliğine ilişkin Aktürk, "Hudutlarımızda hafta boyunca, 126 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 200 olmuş, hafta içerisinde engellenen bin 495 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 760'a ulaşmıştır" dedi. Aktürk, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 116 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

"Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma bulunmamakta"

Aktürk, "İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm hudutlarımızda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır" diye konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 9-11 Mart tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret edeceğini bildiren Aktürk, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Çatışmaların derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz"

"İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmaları yakından takip ediyoruz. Masum sivillerin hayatına ve bölgemizin huzur ve istikrarına kasteden çatışmaların derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ve sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguluyoruz."

Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 9-11 Mart tarihleri arasında Türkiye'de yapılacağını bildiren Aktürk, "Nordik-Baltık ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Savunma Ataşeleri tarafından 10 Mart'ta İstanbul'da bulunan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezimize ziyaret gerçekleştirilecektir" dedi.

Aktürk ayrıca, 2-4 Mart tarihleri arasında muharip uçaklarının havadan ihbar kontrol uçağı ve NATO AWACS uçağının katılımıyla NEXUS ACE görevini yaptığını bildirerek, bugün muharip ve destek uçaklar ile Doğu Karadeniz'de eğitim görevi icra edileceğini söyledi.

"İran'dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor"

MSB tarafından bölgedeki gelişmelerin ardından İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç olması ihtimaline ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran'dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla 'Hudut namustur' anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır."

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

"Önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması"

İran'daki son duruma ilişkin Bakanlık, "Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda, tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"PJAK gibi yapıların faaliyetleri bölgenin huzur ve istikrarını olumsuz etkiliyor"

Terör örgütü PJAK'ın İran'daki faaliyetlerine ilişkin MSB açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:

"Türkiye, komşu ülkelerin bölünmesinden değil; toprak bütünlüklerinin korunmasından yanadır. Bu çerçevede, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü körükleyen yapıların faaliyetleri sadece İran'ın güvenliğini değil, aynı zamanda bölgenin genel huzur ve istikrarını da olumsuz etkilemektedir. Terör örgütü PJAK'ın İran'da yürütttüğü faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeleri devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak yakından takip etmekteyiz."

"Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında"

MSB, Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında KKTC'nin güvenliğine ilişkin, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı Garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.