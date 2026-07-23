MSB: Eurofighter eğitimi için personel 2026\'da İngiltere\'ye gönderilecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısı, ROKETSAN'ın Ankara Lalahan Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 1988 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulan ROKETSAN'ın; kara ve deniz silah sistemlerinden hava ve füze savunma sistemlerine, hassas güdümlü mühimmatlardan uzay teknolojilerine ve balistik koruma çözümlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği stratejik sistemlerle savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

'6 TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 466 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 olmuş, engellenen 946 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaşmıştır" dedi.

'ADA'DA KALICI BARIŞ, HUZUR VE İSTİKRAR TESİS EDİLDİ'

Tuğamiral Aktürk, ikili iş birlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barış için öncü rol oynamaya devam ettiğini belirterek, "52 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve menfaatleri güvence altına alınmış, Ada'da kalıcı barış, huzur ve istikrar tesis edilmiştir. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'FIRTINA-2 OBÜSÜ ENVANTERE ALINDI'

Envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin de bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Fırtına-2 Obüs muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Personel ve askeri öğrenci alım temin işlemleri kapsamında; 14 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi '2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri'nin devam edeceğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Seçim aşamalarına katılacak adaylar, 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir" dedi.

EUROFİGHTER TEDARİKİ

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" denildi.

'OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENİYOR'

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili idari ve adli tahkikatın büyük hassasiyetle sürdürüldüğü belirtilerek, "Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.