MSB: Eurofighter eğitimi için personel 2026'da İngiltere'ye gönderilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSB: Eurofighter eğitimi için personel 2026'da İngiltere'ye gönderilecek

MSB: Eurofighter eğitimi için personel 2026\'da İngiltere\'ye gönderilecek
23.07.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter tedariki kapsamında 2026 Ağustos ayında uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek uçuş eğitimlerine başlanacağını duyurdu. Ayrıca terörle mücadele, hudut güvenliği ve yeni silah sistemleri envanterine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısı, ROKETSAN'ın Ankara Lalahan Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 1988 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde kurulan ROKETSAN'ın; kara ve deniz silah sistemlerinden hava ve füze savunma sistemlerine, hassas güdümlü mühimmatlardan uzay teknolojilerine ve balistik koruma çözümlerine kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği stratejik sistemlerle savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

'6 TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, "Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 466 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 olmuş, engellenen 946 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaşmıştır" dedi.

'ADA'DA KALICI BARIŞ, HUZUR VE İSTİKRAR TESİS EDİLDİ'

Tuğamiral Aktürk, ikili iş birlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barış için öncü rol oynamaya devam ettiğini belirterek, "52 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve menfaatleri güvence altına alınmış, Ada'da kalıcı barış, huzur ve istikrar tesis edilmiştir. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'FIRTINA-2 OBÜSÜ ENVANTERE ALINDI'

Envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin de bilgi veren Tuğamiral Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Fırtına-2 Obüs muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Personel ve askeri öğrenci alım temin işlemleri kapsamında; 14 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi '2026 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri'nin devam edeceğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Seçim aşamalarına katılacak adaylar, 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir" dedi.

EUROFİGHTER TEDARİKİ

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" denildi.

'OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENİYOR'

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili idari ve adli tahkikatın büyük hassasiyetle sürdürüldüğü belirtilerek, "Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı, Birleşik Krallık, İngiltere, Fırtına, Ağustos, Savunma, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Eurofighter eğitimi için personel 2026'da İngiltere'ye gönderilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Bolu’da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:12
LGS’den 500 tam puan aldı İşte Vanlı Meryem’in tercih edeceği lise
LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:28
Bahçeli’den Özgür Özel’in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP’nin hazine yardımından pay almalı
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı
13:27
Hakim kılığında milyonluk vurgun Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:26:28. #7.13#
SON DAKİKA: MSB: Eurofighter eğitimi için personel 2026'da İngiltere'ye gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.