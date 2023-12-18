 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB, FETÖ ve PKK üyelerini yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

MSB, FETÖ ve PKK üyelerini yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 2'si PKK mensubu 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

18.12.2023 - 15:55,
Abone Ol

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 2'si PKK mensubu 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD- YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

MSB, FETÖ ve PKK üyelerini yakaladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, FETÖ ve PKK üyelerini yakaladı - Son Dakika


16:07
Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni
15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32
Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10
2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08
Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı

Son Dakika
16:07 Gelin Damat Dergisi'nden 20. yıla özel muhteşem bir ödül töreni
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 39 milyon kişinin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:32 Danışmanı Rüşvetten gözaltına alınan Zeydan Karalar, belediye önünde halka seslendi
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08 Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35 İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:29:19. #1.11#
SON DAKİKA: MSB, FETÖ ve PKK üyelerini yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement