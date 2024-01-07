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MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonları devam ediyor.

07.01.2024 - 13:07,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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