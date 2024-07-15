(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 14 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Son Dakika › Güncel › MSB: Metina, Gara ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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