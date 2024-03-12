Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.
2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililerle Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yaptığı sınır güvenliği toplantısında Irak- Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.138,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,27 ile madencilik oldu. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, milli mücadele günlerinde milli bir marşa ihtiyaç duyulduğunu ve Akif'in marşı yazdığını belirtti. Programda Akif ve İstikbal oratoryosu sahnelendi ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu. Programa Kırşehir Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından düzenlenen sempozyuma birçok uzman ve öğrenci katıldı. Sempozyumun ilk oturumu çeşitli konuların sunumlarıyla devam etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi. Programda İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de bir kişinin arkadaşını arama bahanesiyle aldığı cep telefonunu gasp ederek kaçan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, daha önce işlediği evden hırsızlık, kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Erciş Kaymakamlığı ve Kızılay Erciş Şubesi tarafından kurulan iftar çadırında, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve diğer yetkililer vatandaşlarla bir araya geldi.
Fatih Belediyesi tarafından kurulan Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde, Karagöz sergisi açıldı. Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Turan, 'Karagöz Sergimizi UNİMA'nın Türkiye Milli Merkezi'yle ortak gerçekleştiriyoruz' dedi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında balıkçıların ağlarına çok sayıda denizanası takıldı. Balıkçılar, ağlarını toplamak için geri döndüklerinde balık yerine kilolarca denizanasıyla karşılaştılar.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararıyla alınan bu karar, Kahramanmaraş merkezli depremzedelerin desteklenmesi amacıyla yapılmıştır.
Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı oyun ve oratoryo ile gerçekleşen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü töreni, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşma, oyun sahnelenmesi ve ödül töreniyle sona erdi.
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