MSB: Son Bir Haftada 43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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MSB: Son Bir Haftada 43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB: Son Bir Haftada 43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 1 Ocak'tan bu yana toplam 321 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, sınırdan geçmeye çalışan 59 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

06.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:29
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MSB: Son bir hafta içerisinde 43 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 321 oldu.

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Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Silopi'deki hudut karakollarına teslim oldu.

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MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 kişi yakalandı, 435 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

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MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 474, engellenen kişi sayısı 6 bin 382'ye yükseldi.

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MSB Kaynakları: (YDK kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan teğmenlere ilişkin)

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, topluve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.

Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerineatılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir.

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MSB Kaynakları: ( Türkiye'nin Suriye'de 2 yeni askeri üs kuracağı iddialarına ilişkin)

Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz.

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MSB Kaynakları: (İspanyol basınındaki Eurofighter iddialarına ilişkin) Hava Kuvvetlerimizin,  harekat  ihtiyacının  karşılanmasına  yönelik  40  adet Eurofighter Typhoon Uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik kongürasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şuanda kesin bir şey yok. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: Son Bir Haftada 43 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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