MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB, teröristlere karşı misliyle karşılık verildiğini ve terörün kaynağında kurutmak için azimli ve kararlı olduklarını belirtti.

06.05.2024 16:08
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"

MSB: Suriye\'de 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: ANKA

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