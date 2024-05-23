MSB: Suriye'de insan kaçakçılığı yapanlar tutuklandı - Son Dakika
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MSB: Suriye'de insan kaçakçılığı yapanlar tutuklandı

MSB: Suriye\'de insan kaçakçılığı yapanlar tutuklandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı haberleriyle ilgili, olaya karışan kişilerin tutuklandığını ve sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshedildiğini, diğer personelin ise yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Birlik komutanı ise tuğgeneral emekliliğe sevk edildi.

23.05.2024 12:23
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığı haberleriyle ilgili, "Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

???????Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken düşen helikopteri arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili sorulara şu cevapları verdi:

"Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var, acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği

Bakanlık kaynakları, Resmi Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ile ilgili sorular üzerine de şunları kaydetti:

"6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Anayasa değişiklikleri doğrultusunda 'tüzük' kavramının Anayasadan çıkarılması ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19'uncu maddesinin başlığında yer alan 'tüzük' ibaresinin kaldırılarak 'yönetmelik' olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut hukuki duruma uygunluğunun, Yönetmeliğin, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişikliklere uyumunun, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin yönetmelik şeklinde tek mevzuat olarak daha kapsayıcı ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması maksadıyla 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' 32553 sayılı ve 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'de görevli bir tugay komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhal gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır."

(Bitti)

Kaynak: AA

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