MSB, Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan teröristleri yakaladı - Son Dakika
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MSB, Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan teröristleri yakaladı

MSB, Yunanistan ve İran\'a geçmeye çalışan teröristleri yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ, DHKP-C ve PKK/KCK terör örgütü mensubu olan 8 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 4'ü FETÖ, 1'i DHKP-C ve 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu olarak belirlendi.

22.07.2024 17:10
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, DHKP-C ve PKK/KCK terör örgütü mensubu olan 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi."

Kaynak: ANKA

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