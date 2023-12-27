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MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, teröristlere karşı mücadeleye devam edileceğini belirtti.

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
27.12.2023 - 12:53,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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