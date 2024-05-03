MSKÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
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MSKÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi

MSKÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

03.05.2024 15:54
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik, kampüs içindeki Ali Rıza Hakses Camisi önünde cuma namazı sonrası başladı.

Öğrenciler burada, "İnsanlığın olduğu yerde zulüm yoktur. Filistin'de zulme dur de!" yazılı pankartı açtı.

Ellerinde "Çocuklardan ve adaletten tarafız", "Müslüman zulme boyun eğmez", "İsrail savaş suçlusudur", "Filistin'de katliam var", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli" ve "Her yer Filistin her yer Gazze" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail" sloganları atarak Öğrenci Sarayı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Berat Cebe, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibariyle tarihin akışı içerisinde insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını söyledi.

Cebe, 7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını ifade etti.

Cebe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Cebe, AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdikleri Say Stop eylemlerine, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeksizin devam edeceklerini ifade etti.

Metnin, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Sena Salgın tarafından İngilizce olarak okunmasının ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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