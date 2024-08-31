MSÜ Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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MSÜ Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

MSÜ Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu\'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 20. Dönem 947 öğrenci için Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi. Törende, öğrencilere diplomaları verildi ve sancak devri gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, öğrencilere hitap ederek, vatan ve vazife uğruna görevlerini yerine getirmelerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temel değerlerine bağlı kalmalarını istedi.

31.08.2024 16:46
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde 20'nci Dönem 947 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dönem birincisi Ulaştırma Astsubay Çavuş Arif Çetintürk'ün yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından yaptığı konuşmada, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, genç astsubayların vazife, şeref, dürüstlük kavramlarını kendine ilke edinmiş üstün disiplin anlayışına yüksek yeteneğine savaşçı bir ruha sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerektiğinde vatan ve vazife uğruna canını hiçe sayabilecek istekli, yetenekli, eğitimli, milletini, vatanını ve bayrağını seven Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel değerlerini benimsemiş birlik ve beraberlik içinde görev yapan astsubaylar olarak yetiştirildiniz. Görevinizi, en büyük gücünüzü aziz milletimizin bizlere karşı duyduğu sevgi ve güven duygusu olduğunu bilerek yerine getirin ve yüce Türk milletinin sevgi ve güvenine layık olmanın en büyük sorumluluk olduğunu hiçbir zaman unutmayın. İnanıyorum ki şanlı ordumuzun kahraman astsubayları olarak vatan savunmasında önemli rol üstlenecek ve yüce milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceksiniz."

Konuşmanın ardından eğitimlerini dereceyle bitiren astsubay çavuşlara ve misafir askeri personele diplomaları verildi. Sancak devir töreninin ardından sancaktar ve sancak muhafızı astsubay çavuşlara diplomaları teslim edildi.

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı ile 100. Yıl Marşı'nın okunması ve tören geçişiyle sona eren programın ardından öğrenciler, aileleriyle bir araya geldi.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutan Korgeneral Zorlu Topaloğlu, MSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Tümgeneral Ertan İnaltekin, Kara Kuvvetleri Personel Başkanı Tuğgeneral Bülent Tanrıverdi, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve okul personeli katıldı.

Kaynak: AA

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