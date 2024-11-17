Muazzez İlmiye Çığ\'ın Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

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(ANKARA) - Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Muazzez İlmiye Çığ, bilgiyle dolu 110 yıl, bilimle geçen bir ömür. Sümer tabletlerinden Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine uzanan bu büyük çınar, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Saygı, sevgi ve minnetle." dedi.

Arkeolog, dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş taziye mesajı yayımladı. Yavaş sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muazzez İlmiye Çığ, bilgiyle dolu 110 yıl, bilimle geçen bir ömür… Sümer tabletlerinden Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine uzanan bu büyük çınar, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Saygı, sevgi ve minnetle..."