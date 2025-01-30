Mübadele'nin 102. Yıl Dönümü Buca'da Kutlandı - Son Dakika
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Mübadele'nin 102. Yıl Dönümü Buca'da Kutlandı

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102. yıl dönümünde mübadil dernekleri temsilcileri ile etkinlik düzenleyerek geçmişi yad etti.

30.01.2025 13:44  Güncelleme: 15:49
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(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin 102'nci yıl dönümünde mübadilleri ağırladı.

Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasının 102'nci yıl dönümünde Buca Belediyesi, Tekirdağ, Samsun, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Çorum, Bursa ve İzmir'in ilçelerinden gelen mübadil dernekleri temsilcilerinin katılımıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, mübadele canlandırması yapılarak mübadillerle birlikte Konak İskelesi'nden vapurla Urla Karantina Adası'na geçildi.

"Geleceğe selam için buradayız"

Bir mübadil evladı olarak bu etkinliği düzenlemekten büyük onur duyduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

" Selanik, Girit ve onlarca farklı Rumeli ilinden Anadolu'nun farklı illerine dağılan mübadillerin asil evlatları, sizi İzmir'de, Urla'da ve Buca'da yine sizin gibi bir mübadil evladı olarak misafir etmekten onur duyuyorum. Bir arada katkınızla bir gemi kalktı limandan ta uzaklardan. Belki bu gemi bir semboldü ama bizi düne götürdü. Deniz aşırı ülkelerden İzmir'e gelen yolcu gemileri bu liman açıklarında öncelikle uzun süreler bekletilirmiş, yani karantina gemide yapılırmış. Sonra 1867'de Fransızların teknik desteği ile bu Karantina Adası ilk kabul yeri olmuş. Bu ada, Büyük İskender'in yaptırdığı yolla ana karaya bağlanmış. Adanın etrafı sığ olduğu için gemilerin yanaşamaması, kaçak yolcu indirilmesi planlanmış. Öyle de yapılmış. Filikalarla taşınmış yolcular adaya. İşte biz mübadiller de deniz aşırı geldiğimiz için vatandan vatana gelsek de tifo, tifuz, veba ve koleraya karşı tedbir olmak üzere sağlık kontrolünden ve dezenfekteden geçmişiz. Gençler, dünü anlayın, bugünü yaşayın ve yarını yaşatın. Kimimiz orada kaldık, kimimiz yolda kaldık. Kimimiz burada ıssız Anadolu'yu şenlendirdik. Bugün ve yarın ise geleceğe selam için buradayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mübadele'nin 102. Yıl Dönümü Buca'da Kutlandı - Son Dakika

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