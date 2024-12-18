Mucize Nakil: Safra Yolu Olmayan Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Mucize Nakil: Safra Yolu Olmayan Bebek Sağlığına Kavuştu

Mucize Nakil: Safra Yolu Olmayan Bebek Sağlığına Kavuştu

Burdur'da annesinden karaciğer nakli yapılan Safa bebek, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

18.12.2024 11:16
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Burdur'da doğuştan safra yolu bulunmayan bebeğe, 8 aylıkken annesinden 200 gram ağırlığındaki karaciğer parçasının nakledildiği ameliyat sırasında bağırsaktan da safra kesesi yolu yapıldı.
Bucak ilçesinde yaşayan Mehmet (44) ve Fatma Doğan (35) çiftinin ikinci çocukları Safa Karan Doğan'a 5 bin bebekte bir görüldüğü belirtilen bilier atrazi (safra yolunun doğumsal yokluğu) teşhisi kondu.
Safa bebek, hastalık nedeniyle sarılık ve karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. Matematik öğretmeni olan anne Fatma Doğan, bebeğinin yaşaması için karaciğerini vermeye gönüllü oldu.
200 gram ağırlığındaki karaciğer parçası nakledildi
Aile nakil işlemleri için İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde gönüllü olan annenin karaciğerinin nakle uygun olduğu ancak karaciğerindeki yağlanma nedeniyle zayıflaması gerektiği belirtildi.
Anne Doğan, kendisi için özel hazırlanan beslenme programına uyarak kısa sürede 9 kilo zayıfladı.
Annenin zayıflamasının ardından hastanenin organ nakli sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile Safa bebeğe, annesinden alınan 200 gram ağırlığındaki karaciğer parçası nakledildi. Aynı zamanda ameliyatta Safa bebeğe bağırsağından safra yolu da yapıldı.
Safa bebek, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.
"Oğlumuz aslında beyaz tenliymiş"
Anne Doğan, AA muhabirine, 11 aylık oğlunun nakilden önce sarılık rahatsızlığı yaşadığını söyledi.
Oğlunun çektiği ağrılar nedeniyle sürekli ağladığını, uyku problemi ve gelişim geriliği yaşadığını belirten Doğan, "Oğlumun nakilden başka şansı yoktu. Hiç düşünmeden gönüllü oldum. Oğlum için 9 kilo zayıfladım. Ölümle yaşam arasında gidip geldik. Oğlum ameliyatın ardından dünyaya adeta yeniden gelmiş oldu. Mucizeyi yaşadık. Gözleri sarı, ten rengi de simsiyahtı. Ameliyattan 2 gün sonra göz ve ten rengi beyazlaşmıştı. Oğlumuz aslında beyaz tenliymiş. Daha mutlu bir çocuk oldu, algıları açıldı, gelişimi de çok güzel gidiyor." dedi.
Baba Mehmet Doğan da oğlunun nakilden sonra adeta ikinci hayatına "merhaba" dediğini dile getirdi. Nakilden sonra oğlunun uzun süren ağlamalarının geçtiğini ve daha rahat uyumaya başladığını anlatan Doğan, "Eşim de oğlum da çok sağlıklı. Organ nakli gerçekten mucizeymiş. Herkesi organ bağışına davet ediyorum." şeklinde konuştu.
"Artık onu sağlıklı güzel bir hayat bekliyor"
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ayhan Dinçkan da anneden alınan 200 gramlık karaciğer parçasını 8 aylıkken minik Safa'ya başarıyla naklettiklerini dile getirdi.
Naklin ardından hem annenin hem de bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Dinçkan, "Safa hem safra yolu yokluğundan hem de bunun neden olduğu kronik karaciğer yetmezliği hastalığından tamamen kurtulmuş oldu. Artık onu sağlıklı güzel bir hayat bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mucize Nakil: Safra Yolu Olmayan Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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