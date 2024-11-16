Mudanya Belediyesi, Hal Meydanı\'nın Tarihi Dokusunu Ortaya Çıkartacak Projeyi Tamamladı

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(BURSA) - Mudanya Belediyesi, Zeytin Hali Çarşısı olarak hizmet veren Hal Meydanı'nın tarihi dokusunu ortaya çıkaracak projenin çalışmalarını tamamladı.

İlçenin değerlerini ortaya çıkarmak ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, tarihi Hal Meydanı'nı turizme kazandırmak için proje hazırladı.

Hal Meydanı'nın Mudanya'nın tarihi değere sahip, en kıymetli bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, altyapı ve üstyapı ile ilgili sorunların çözümünü de içine alan bir projeyle bölgenin tarihi dokusunu ortaya çıkaracaklarını söyledi. Meydanda bulunan yapıların tamamının Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildiğini hatırlatan Dalgıç, şöyle konuştu:

"820 metrekare oturumlu alanı bulunan meydanda, yaklaşık 660 metrekare alanda farklı metrekarelerde 27 adet iş yeri faaliyet gösteriyor. İşyerlerinde bulunan tentelerin tarihi dokuya uygun olmadığını gördük. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz alt yapı ve üst yapı sorunlarını da çözüme kavuşturacağımız projemizi hazırladı. İnsanımızı kötü hava şartlarından koruyan ve aynı zamanda tescilli yapıları ortaya çıkararak orta bölümde yer alacak büyük bir saçak yapmayı planlıyoruz. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu da bu projemize sıcak baktı. Kısa zamanda projemizi sunacağız. Hayal ettiklerimizi yaparak farklı sektörlerden esnafımızın bir arada olduğu arasta gibi bir alan yaratacağız. Projemizi gerçekleştirdiğimizde keyifli zamanların geçirileceği, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olacağı bir yer haline gelecek."