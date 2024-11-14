Mudanya'da Başıboş Hayvanlara Yaklaşma Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Mudanya'da Başıboş Hayvanlara Yaklaşma Eğitimi Düzenlendi

Mudanya\'da Başıboş Hayvanlara Yaklaşma Eğitimi Düzenlendi

Mudanya Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, hayvan davranışları ve doğru müdahale yöntemleri ele alındı. Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ebru Yalçın, köpeklerin beden dilini anlama yeteneklerine dikkat çekti.

14.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi ve Mudanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) iş birliğiyle düzenlenen "Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri" eğitiminde, hayvan davranışları ve doğru müdahale yöntemleri ele alındı. Uludağ Üniversitesi Hayvan Davranışları Uzmanı Prof. Dr. Ebru Yalçın, köpeklerin insanların beden dilini çok iyi anladığını belirterek, doğru yaklaşım ve müdahale tekniklerinin önemine dikkat çekti.

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) iş birliğiyle "Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri" konulu bir eğitim düzenlendi. Bademli Hanımeli İmece Evi'nde gerçekleştirilen eğitime, Bursa Büyükşehir, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Mudanya ve İznik belediyelerinin Veteriner İşleri müdürleri ve çalışanları katıldı.

"Köpekler insanların beden dili ile niyetlerini çok hızlı ve çok iyi anlayabilirler"

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Davranışları Uzmanı Prof. Dr. Ebru Yalçın, serbest dolaşan hayvanların beden dili ve davranışlarının tanımlanması, yaklaşma yöntemleri ile doğru müdahale tekniklerini anlattı. İlk defa karşılaşılan bir köpeğe belli bir mesafede yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Meydana gelen ısırma vakaları köpeklerin korkmalarıyla ilişkilidir. Yavruları olan köpeklere dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Köpekler insanların beden dili ile niyetlerini çok hızlı ve çok iyi anlayabilirler. Ona göre de kendi davranışını belirlerler" diye konuştu.

Eğitim programı kapsamında Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu ve Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Zekican Tokgöz de serbest dolaşan hayvanlara müdahale yöntemleri ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Program sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılara, HEM tarafından sertifika verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Başıboş Hayvanlara Yaklaşma Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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