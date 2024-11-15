Mudanya'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Mudanya'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Mudanya\'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Mudanya Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde diyabetin riskleri, belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi. Katılımcılara kan şekeri ölçümü ile diyabet hastalarına özel yemekler ikram edildi.

15.11.2024 11:06  Güncelleme: 11:14
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği 14 Kasım Dünya Diyabet Günü farkındalık etkinliğinde, diyabetin riskleri, belirtileri ve korunma yolları anlatıldı. Kan şekeri ve vücut analizi ölçümü yapılan etkinlikte, diyabet hastalarına özel yemekler ikram edildi.

Mudanya Belediyesi'nin 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, diyabet hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı. MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Baran Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Furkan Atalay, meclis üyeleri ve çok sayıda Mudanyalı katıldı.

"Sağlımızı koruyabilmek için hastalıkların farkında olmalı ve bilinçlenmeliyiz"

Başkan Yardımcısı Baran Güneş, diyabetle mücadele bilincinin artırılmasının ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Güneş, "Mudanya Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlığını önemsiyor ve adımlarımızı atıyoruz. En kıymetli hazinemiz olan sağlımızı koruyabilmek için hastalıkların farkında olmalı ve bilinçlenmeliyiz. Bu kapsamda şeker hastalığına odaklanan ve farkındalık yaratılmasını amaçlayan Dünya Diyabet Günü'nde düzenlediğimiz etkinlikle herkesi farkında olmaya çağırıyor ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Mudanya Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayten Girgin, diyabetin belirtileri ve güncel tedavi yöntemlerini anlatarak, hastalığın iyi kontrol edilmemesi halinde organlara zarar verebileceğini kaydetti. Girgin, "Diyabet eğitimi, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve iyi bakım hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet tedavisinin ana unsurlarıdır" diye konuştu.

Diyabetli kişilerde sağlıklı beslenme ile tüketilmemesi gereken gıdaları anlatan Uzman Diyetisyen Gönül Tuba Tarıkahya Ciğerli ise su tüketiminin önemine değinerek, ambalajında diyabetik yazan her ürünün kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Üç ana üç ara öğün ile beslenmenin faydalarını anlatan Diyetisyen Beyza Demirsöz Meşhan da uzun süre aç kalmanın risklerini anlattı. Diyabet hastalığında genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkili olduğunu söyleyen Psikolog Özge Öztürk, diyabet teşhisi alan kişilerde oluşan psikolojik travmalardan bahsetti. Uygun fiziksel aktivitelerin diyabet hastalığına etkisini anlatan Fizyoterapist Pelin Polat ise yoğun ve şiddetli egzersizleri önermediklerini sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından katılımcılara kan şekeri ve vücut ölçüm analizleri yapılırken, diyabet hastalarına uygun beslenme örnekleri sunan özel yiyecekler ikram edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya'da Dünya Diyabet Günü Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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