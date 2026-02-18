3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti - Son Dakika
3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti

3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
18.02.2026 13:05
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir işletmede 3 şişe suya 600 TL ödeme yapıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yapılan denetimler sonucu farklı eksikliklerin de tespit edildiği işletmeye para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, Mudanya'daki bir işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine, yaptığı denetim sonucu işletmeye idari para cezası kesti.

3 ŞİŞE SUYA 600 TL HESAP GELDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde yer alan Mudanya'daki bir işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına ilişkin paylaşım üzerine, Bursa Valiliği bünyesinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce 17 Şubat 2026 tarihinde, yerinde denetim yaptı.

BAKANLIK PARA CEZASI UYGULADI

Denetimde, işletmenin kapı girişinde bulunması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması gereken menüler kontrol edildi, ayrıca içecek grubu ürünler başta olmak üzere fiyat uygulamaları mevzuat çerçevesinde incelendi.

İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edildi, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulandı.

Bununla birlikte söz konusu içecekler hakkında ayrıca fahiş fiyat denetimi yapıldı ve geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlendi.

"DENETİMLERİMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakanlığın açıklamasında, "Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler hemen Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na, gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Yeme içme sektörü başta olmak üzere görev alanımıza giren tüm konularda hem rutin hem de şikayet üzerine denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyor; tüketicilerimizin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemleri kararlılıkla uyguluyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Mudanya, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ertuğrul yıldırım Ertuğrul yıldırım:
    toplam 3 kişi, 50 lik rakı, 3 litre su... Havalimanlarımızın fiyatlarını denetleme yetkisi kimde niye hiç oraların denetlendi haberlerini görmüyoruz. 4 0 Yanıtla
  • 20089700 20089700:
    havaalanlarindaki su fiyatinida incelesenize 3 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    50lik göbek 3.000 buna da soruşturma açın. Bu fotoğrafı paylaşan vizyonsuza da selam olsun:) 1 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ona laf yok imam maaşı ödüyorlar onunla :) 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.