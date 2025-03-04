Mudanya Dernekler Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika
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Mudanya Dernekler Yerleşkesi Açıldı

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Mudanya'da sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Dernekler Yerleşkesi törenle açıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eğitimi ve sosyal birlikteliği artıracaklarını vurgulayarak burada bir halk akademisi kurulacağını duyurdu.

04.03.2025 09:45  Güncelleme: 10:48
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(BURSA)- Mudanya'da sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, emekli ve öğretmenler için sosyal alanlar sunan Mudanya Dernekler Yerleşkesi törenle açıldı. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Halk Evleri modeline vurgu yapan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Eğitimi ve sosyal birlikteliği artırmalıyız. Bu kapsamda burada bir halk akademisi de açacağız" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dernekler Yerleşkesi'nin açılışı, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve halkın geniş katılımıyla yapıldı. Yerleşkede sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği alanların yanı sıra, emekli ve öğretmenler için Emek Lokali ve bir Halk Akademisi de bulunacak. Açılışa CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir  Belediye Başkan Vekili Görkem Kaya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Demirhan Aslan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay, meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Burası insanların bir arada olduğu çok canlı bir merkez olacak"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, açılışta yaptığı konuşmada, Mudanya'da derneklerin bir arada çalışabileceği bir merkeze ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyacı karşılamak için iki bin metrekarelik alanda Dernekler Yerleşkesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Dalgıç şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemlerdeki Halk Evleri modelini yeniden canlandırmamız gerekiyor. Eğitimi, sosyal birlikteliği artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bir halk akademisi de devreye sokacağız. Önce gençlerimizle başlayacağız. Ondan sonra yetişkinlerimize yayacağız. Burası insanların bir arada olduğu çok canlı bir merkez olacak. Birçok ortak çalışma alanları var içeride. Gençlerin gelip ders çalışabileceği, projeler yapabileceği, derneklerimizin ortak projeler için kullanılabileceği yerler var. Bugünü, Mudanya'da dayanışmanın başladığı gün olarak kabul etmek istiyorum. Aslında, Mudanya deyince dayanışma zaten hemen aklımıza geliyor. Ama bunu daha da güçlendirmemiz lazım. Çünkü hepimizin derdi Türkiye, hepimizin derdi Mudanya, hepimizin derdi Türk insanı. Burada bu iradeyi birlikte canlandıracağız. Hep birlikte daha iyilerini de yapacağız."

"Mudanya'nın ortak aklının oluşacağı bir ortam yaratıldı"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak, güçlü bir sivil toplumu desteklemek zorundayız. Mudanya'nın ortak aklının oluşacağı bir ortam yaratıldı" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise CHP'li belediyelerin, vatandaşa sosyal destek sağlayan ve merkezi yönetimin eksik kaldığı alanları tamamlayan projeler gerçekleştirdiğini vurguladı. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da halkın örgütlü mücadelesinin önemine dikkat çekti.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP'li belediyelerin halka hizmet konusunda engellemelere rağmen bir mücadele verdiğini belirterek, "Kent yoksulluğunu yenebilmek için açtığımız kent lokantaları, Mudanya Belediyemizin Emekli Lokali, Dernekler Yerleşkesi çok önemli bir göstergedir" diye konuştu.

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Görkem Kaya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Demirhan Aslan ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay da sivil toplumun güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Açılışın ardından, Mudanya Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclisi, yeni yerleşkedeki salonda toplandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Dernekler Yerleşkesi Açıldı - Son Dakika

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