Müezzin Mehmet Kuzgun: \'Tekrar 15 Temmuz gibi bir darbe gerçekleşecek olursa gönülden ölüme kadar gitmeye hazırım\'

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İZMİR'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o geceyi anlatıp, "Tekrar 15 Temmuz gibi bir darbe gerçekleşecek olursa vatanımız, bayrağımız ve sancağımız için gönülden yani ölüme kadar gitmeye hazırım. Keşke şehit olsaydım, Allah bana gazilik nasip etti. Vatanımızı, bayrağımızı ve sancağımızı teslim aldığımız için, bunlara fırsat vermediğimiz için gerçekten gururluyuz" dedi.

Narlıdere ilçesi Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz gecesi sela okuduktan sonra 2'si kadın 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. 'Devlet Övünç Madalyası' ve 'Gazilik Beratı' verilen Kuzgun, "İzmir Narlıdere, Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yapıyordum. Sela okumaya davet edildik. Bunun üzerine camiye giderek, sela okudum. Saat 01.40'ta sela verdiğim sırada 2'si kadın 3 kişi camiye gelerek 'Neden sela veriyorsunuz?' dedi. Darbe olayı olduğunu, vatanımızı, bayrağımızı, sancağımızı kurtarmak için sela verdiğimizi söyledim. Bunun üzerine 'Bu sela verilmeyecek, bu darbe gerçekleşecek' diyerek, ağza alınmayacak küfürler ettiler. Sözlerini dinlemedim, tekrar selamızı okuduk. 'Vatanımız, bayrağımız ve sancağımız için, kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız' dedim. Sela okuyarak, milletimizi sokağa davet ettik. Milletimiz de sokağa indi ve bu darbenin gerçekleşmesine önledi" ifadelerini kullandı.

O gün kendisinin darbedildiğini de söyleyen Kuzgun, "İçlerinden erkek olanı karın boşluğuma vurdu, nefessiz kaldım. Kadın da kaldırım taşıyla beni darbetti. Darp olayı yarım saate yakın sürdü. Tabii ki 'Kadın başımızın tacıdır' dedim ve el kaldırmadım. O gün çok ağır şekilde darbedildim. Her tarafım yara içinde kaldı. Camilerimizi yani Allah'ın evini taşladılar. Allah bunları ıslah eylesin. Başka da diyecek bir şey yok. Allah bir daha 15 Temmuz gibi darbeler vatanımıza ve milletimize göstermesin. Tekrar böyle 15 Temmuz gibi bir darbe gerçekleşecek olursa vatanımız, bayrağımız ve sancağımız için gönülden yani ölüme kadar gitmeye hazırım. Keşke şehit olsaydım, Allah bana gazilik nasip etti" diye konuştu.

'BUNLARA FIRSAT VERMEDİĞİMİZ İÇİN GERÇEKTEN GURURLUYUZ'

Mehmet Kuzgun, 8 yıl geçmesine rağmen o gecenin aklından ve vicdanından çıkmadığını belirterek, "Bu vatan hainleri, nasıl memleketimize darbe girişiminde bulundu, diye içimizden ölüyoruz. Allah böyle vatan hainlerini 'Kahhar' ismiyle kahru perişan eylesin inşallah. Bu acılar kolay kolay unutulmuyor. Vatanımızı, bayrağımızı ve sancağımızı teslim aldığımız için, bunlara fırsat vermediğimiz için gerçekten gururluyuz" dedi.