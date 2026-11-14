Bodrum'da lastikçi dükkanının önünde yangın çıkaran şüpheli yakalandı: Alkolmetre 1,74 promili gösterdi - Son Dakika
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Bodrum'da lastikçi dükkanının önünde yangın çıkaran şüpheli yakalandı: Alkolmetre 1,74 promili gösterdi

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Bodrum\'da lastikçi dükkanının önünde yangın çıkaran şüpheli yakalandı: Alkolmetre 1,74 promili gösterdi
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Bodrum\'da lastikçi dükkanının önünde yangın çıkaran şüpheli yakalandı: Alkolmetre 1,74 promili gösterdi
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Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde bir lastikçinin önündeki lastikleri tutuşturup motosikletle kaçan 42 yaşındaki U.Y., güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek jandarma tarafından gözaltına alındı. Kontrolde 1,74 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, iş yerinden alacağı bulunduğunu öne sürdü. Yangını itfaiye söndürdü, dükkanda hasar oluştu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alacağı olduğunu iddia ettiği iş yerinin önündeki lastikleri ateşe veren U.Y. (42), gözaltına alındı. Şüphelinin 1,74 promil alkollü olduğu belirlenirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

LASTİKLERİ YAKIP MOTOSİKLETLE KAÇTI

Olay, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki bir lastikçi dükkanında meydana geldi. U.Y., alacağı bulunduğunu öne sürdüğü iş yerinin önüne gidip buradaki lastikleri ateşe verdi. Şüpheli, ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

KAMERA KAYITLARIYLA YAKALANDI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonunda U.Y. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen U.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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