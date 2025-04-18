Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Satranç Takımları Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Satranç Takımları Başarı Elde Etti

Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün U-12 takımı il şampiyonu, U-18 takımı ise il ikincisi oldu. U-18 takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

18.04.2025 12:21  Güncelleme: 13:57
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(MUĞLA) - Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün U-12 takımı il şampiyonu, U-18 takımı ise il ikincisi oldu. U-18 kategorisinde yarışan dört sporcu, Karaman'da düzenlenen Takımlar Türkiye Satranç Şampiyonası'na katıldı.

Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası U-12 kategorisinde yedi takım, U-18 kategorisinde beş takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden sekiz sporcu mücadele etti.

U-12 kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ayaz Tufaner, İsmail Deniz Kalender, Nadir Mert Uyum ve Kerem İzmirlioğlu'ndan oluşan takım il şampiyonu oldu.

U-18 kategorisinde ise Kağan Torun, Ali Doruk Yüksel, Furkan Allı ve Ilgın Uçar'dan oluşan takım il ikincisi oldu. U-18 kategorisinde mücadele eden sporcular, 18- 23 Nisan 2025 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Takımlar Türkiye Satranç Şampiyonası'na katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuları başarıları dolayısıyla kutlayarak, şöyle konuştu:

"Muğla'mız sporcularıyla gurur verici bir başarıya daha imza attı. Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Turnuvası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'müzün U-12 takımı İl Şampiyonu, U-18 takımımız ise İl İkincisi olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Karaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da Muğla'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onların sporla, sanatla ve bilimle büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Satranç Takımları Başarı Elde Etti - Son Dakika

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