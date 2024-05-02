Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini Düşürdü - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini Düşürdü

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde ring sefer ücretini 7 TL'den 1 TL'ye düşürdü. Başkan Ahmet Aras'ın vaadi olan bu uygulama 1 Mayıs itibarıyla başladı.

02.05.2024 17:27  Güncelleme: 17:44
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim gördüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Kötekli-Kampüs-Yeniköy- Turgutreis Öğrenci Yurtları Bölgesi'ndeki ring sefer ücretini 7 TL'den 1 TL'ye düşürdü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçimden önce öğrencilerin bütçelerine katkı sunmak için vaat ettiği üniversite ring sefer ücretinin 1 TL'ye düşürülmesi uygulaması, 1 Mayıs (dün) itibarıyla başladı.

Başkan Aras, uygulamanın başladığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Aras, "Sevgili öğrenciler, sabah size güzel bir haber vereceğimi söylemiştim. Nisan ayındaki ilk UKOME toplantısında Kötekli-Kampüs-Yeniköy-Turgutreis Öğrenci Yurtları Bölgesi'ndeki ring sefer ücretlerini, öğrencilerimizin bütçelerine katkı sunabilmek için bu zorlu ekonomik şartlarda onlara bir nebze olsun katkı sunabilmek için 1 liraya düşürüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

MUTTAŞ Toplu Ulaşım Birim Sorumlusu Engin Dural, 13 araçla ring seferlerin devam edeceğini belirtti. Engin Dural, "1-48 kampüs ring Tıp Fakültesi güzergahında 10 araçla toplu taşıma hizmeti sunuyoruz. Ayrıca kampüs içerisinde görev alan 3 aracımızda ring, toplu taşıma seferlerine devam ediyor. Öğrencilerimiz için ring seferleri 1 Mayıs'tan itibaren 1 TL oldu ve olumlu dönüşler aldık" diye konuştu.

Üniversite öğrencileri de karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini Düşürdü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Ring Sefer Ücretini Düşürdü - Son Dakika

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