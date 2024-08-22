Muğla'da 400 Kapasiteli Yurt 1 Eylül'de Öğrencileri Kabul Edecek - Son Dakika
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Muğla'da 400 Kapasiteli Yurt 1 Eylül'de Öğrencileri Kabul Edecek

Muğla\'da 400 Kapasiteli Yurt 1 Eylül\'de Öğrencileri Kabul Edecek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan 400 kişilik öğrenci yurdu, 1 Eylül itibarıyla hizmete başlayacak. AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek yurt hakkında bilgi aldı. Açıklamada, Marmaris'e ek olarak Bodrum ve Menteşe ilçelerine de yeni yurt binaları yapılacağı belirtildi.

22.08.2024 17:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 400 kapasiteli yurt 1 Eylül'de öğrencileri kabul edecek.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Marmaris'te 400 kişilik öğrenci yurdunun 1 Eylül itibarıyla hizmete başlayacağı bildirildi.

Muğla'ya son bir yılda yapımı devam eden tesislerle birlikte 2 milyar liralık gençlik ve spor yatırımı kazandırıldığının hatırlatıldığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Muğla'mızda son bir yılda gençlerimiz için çok sayıda tesise imza attık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları kazandırdık. Marmaris İçmeler Mahallesi'nde, 1 Eylül itibariyle yurt binamızı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. 200 kız, 200 erkek öğrencimizin kalacağı 400 kişilik yurdumuz hayırlı olsun."

- Bodrum'a 500 kişilik yurt binası

Açıklamada, Bodrum'a 250 kız, 250 erkek öğrenci kapasiteli toplam 500 kişilik yurt binası projelendirilip yer tahsisinin yapılıp imar çalışmalarının başladığı ifade edildi.

- Menteşe'ye 1.500 kapasiteli yurt

Menteşe ilçesinde 3.Etap 1.500 kapasiteli yurt inşaatın 2025 yılında tamamlanın kapılarını açacağının belirtildiği açıklamada, ilçede kamulaştırılan 18.000 metrekare üzerine kurulu 9 bloktan oluşan yurt binası için de çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi.

Gençler ve Muğla için çalışmaya devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 400 Kapasiteli Yurt 1 Eylül'de Öğrencileri Kabul Edecek - Son Dakika

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