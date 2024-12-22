Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası

Geniş Video İzle

Muğla'da sağlık bakanına ait helikopter düştü, 4 kişi hayatını kaybetti. İncelemeler sürüyor.

22.12.2024 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) – Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da dört kişinin ölümüne neden olan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin çarparak düştüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler neticesinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşmesinin ardından hastaneyi ziyaret etti.

Bugün sabah saat 10.00 sıralarında Antalya'ya gitmek için havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla il merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşmüş ve kazada iki pilot, bir doktor ve bir sağlık personeli hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından hastaneye gelen Bakan Memişoğlu, kaza alanında kaza kırım ekibi ile inceleme yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmaktadır"

Olaya ilişkin bilgi aktaran Bakan Memişoğlu, olaya ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren ambulans helikopterimiz sabah saat 10.07'de pilotlarımızın yönetiminde kalktıktan yaklaşık 45-50 saniye sonra kuyruk kısmından hastanenin binasına çarparak maalesef düşmüştür. Kırıma uğrayan helikopterimizde görevli pilotlarımız Bayram Çiçek, Tamer Gönül, hekimimiz Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyenimiz Selçuk Soykan olay yerinde vefat etmişlerdir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Olayla ilgili savcılık, bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı idari ve adli incelemeleri yapmaktadır. Bu incelemeler neticesinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır. Allah bizlere böyle acılar göstermesin. Bütün milletimizin başı sağ olsun.

"Adli süreçleri başsavcımızın gözetiminde devam ediyor"

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Aydın ve Antalya'ya gönderileceğini ifade eden Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Cenazelerimizin adli süreçleri başsavcımızın gözetiminde devam ediyor. İnşallah birkaç saat sonra cenazelerimiz, cenaze sahiplerine teslim edeceğiz."

Muğla\'da Ambulans Helikopter Kazası
Kaynak: ANKA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Helikopter, Havacılık, Politika, İnceleme, Sağlık, Güncel, Pilot, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.