Muğla\'da Ambulans Helikopter Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(MUĞLA) – Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak yaşanan kazaya ilişkin olarak, "Bugün Pazar olduğu için normalde çok kalabalık olan hastanemiz sabahtan biraz boştu. En azından vatandaşlarımız çok yoktu. Daha ağır bir sonuç olmamış oldu. Bu şekilde büyük bir faciadan dönüldü" ifadesini kullandı.

Muğla'da bu sabah saat 10.07'de Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düştü. Antalya'ya gitmek için havalanan helikopterin, yoğun sis dolayısıyla hastaneye çarpmasıyla yaşanan kazada, Pilot Bayram Çiçek, Pilot Tamer Gönül, hekim Dr. Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Soykan hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin adli ve idari incelemeler devam ederken hastaneye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Aras, Pazar günü olması ve hastanede insan sayısının az olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi. Hava durumunun kazaya sebebiyet verdiğini ifade eden Aras, şunları söyledi:

"Maalesef helikopter kazaları çok sık oluyor"

"Birkaç gündür Muğla'mızda hava şartları kötüydü. Yağışlı ve sisliydi hava. Ben mesaiye geçtikten 1 saat sonra olayın haberini aldım. Çok üzüldük. Milletimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle bir kaza göstermesin. Çok elim bir kaza. Maalesef helikopter kazaları çok sık oluyor. Bir daha böyle olayların olmamasını diliyoruz."

"Helikopterin görüşün sıfır olduğu bir anda havalandığını görüyoruz"

Kaza yapan helikopterin bakımlarının tam olmadığına ilişkin iddiaları da değerlendiren Başkan Aras, hastanenin kalabalık olmamasının büyük bir faciayı engellediğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Helikopter kazaları beklenen şeylerdir. Çünkü helikopter sürekli faaliyette ve arkadaşlarımız sürekli görev başındalar. Benim çok arkadaşım helikopter kazalarında hayatını kaybetti. Çünkü helikopter efektif olduğu kadar riskli de bir hava aracı. Ben helikopterin bakımı ile bir sıkıntı olduğunu duymadım. Kaza kırım ekibi tabii ki konuyu değerlendirecektir. Ama havanın çok kötü olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çok net şekilde, helikopterin görüşün sıfır olduğu bir anda havalandığını ve sonrasında bu kazanın meydana geldiğini görüyoruz. Bugün Pazar olduğu için normalde çok kalabalık olan hastanemiz sabahtan biraz boştu. En azından vatandaşlarımız çok yoktu. Hastalar ve hasta yakınları çevrede değildi. Helikopterin çarptığı bölge bir toplantı salonuymuş. Orada da herhangi bir vatandaşımız yokmuş. Daha ağır bir sonuç olmamış oldu. Bu şekilde büyük bir faciadan dönüldü. Olmamasını temenni ederdik. Kayıplarımızdan dolayı çok çok üzgünüz."