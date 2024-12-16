Muğla'da Atatürk Büstü Ve Şeref Köşeleri Yapımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Atatürk Büstü Ve Şeref Köşeleri Yapımları Devam Ediyor

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 102 mahalle ve 146 okul meydanına toplam 248 Atatürk büstü yaparken, önümüzdeki günlerde 21 adet büst daha yapacağını açıkladı. Atatürk'ün hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürülüyor.

16.12.2024 14:51  Güncelleme: 16:48
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda il genelinde bugüne kadar 102 mahalleye ve 146 okul meydanına 248 Atatürk büstü yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilerleyen günlerde de 21 adet Atatürk büstü daha yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için okullardan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Atatürk büstü ve Şeref köşesi yapımlarını sürdürüyor. Ekipler bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına Atatürk büstü yaptı. 71 okula da Atatürk Şeref köşesi imalatı yapıldı. Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki günlerde il genelinde 21 adet Atatürk büstü daha yapılacak.

Köyceğiz Toparlar İlkokulu'ndaki Atatürk büstü yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köyceğiz'de bulunan Toparlar İlkokulu'ndaki mahalle muhtarından gelen talep doğrultusunda Atatürk büstü yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Bina Tesis Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Sorumlusu Ufuk Şimşek, "13 ilçemizden gelen talepler doğrultusunda 2024 yılında 22 Atatürk büstü ve 12 Atatürk Şeref köşesini tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. İş takvimimiz çerçevesinde ilimiz genelinde muhtarlıklarımız ve okullarımızdan gelen talepler çerçevesinde 21 adet talebi planladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toros, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk büstünün yenilenmesini talep etmiştik. Büyükşehir Belediyesi ekipleri okulumuzda büst yenileme çalışmasını gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ahmet Aras'a yenileme çalışması için teşekkür ederiz" diye konuştu.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da vatandaşlardan gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlar ve vatandaşların talepleri ile mahalle meydanlarına ve okullara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü ve köşesini kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimler olarak altyapıdan yollara, tarımdan sağlığa vatandaşlarımız için hizmet üretirken geleceğimiz çocukların eğitim yuvalarına ve mahalle meydanlarına vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün büstünü yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kendi imalatı olan, usta ellerden çıkan Atatürk büstü ve köşelerini mahallelerimize ve okullarımıza kazandırıyoruz. Resmi bayramlarda, özel günlerde çocuklarımızın bir araya geldiği, birlikte bayram coşkusunu yaşadığı meydanları daha da anlamlı hale getiriyoruz. Gelecek nesillerin de Atatürk'ün fikirleri, devrimleri ile yetişmesi, O'nun aydınlattığı yolda yürümesi için bizler elimizden geleni yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Atatürk Büstü Ve Şeref Köşeleri Yapımları Devam Ediyor - Son Dakika

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