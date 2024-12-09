Muğla'da CBS Tabanlı Bina Performans Puanlaması Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da CBS Tabanlı Bina Performans Puanlaması Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle, 5 ilçede 207 belediye binasının performans puanlaması CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile tamamlandı. Düşük puan alan binalar, depreme karşı dayanıklılık analizi için detaylı incelemeye tabi tutulacak.

09.12.2024 17:35  Güncelleme: 18:59
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen CBS tabanlı 1. Kademe Tarama Programı ile belediyeye ait binaların performans puanlaması 5 ilçede tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi'ne ait yapıların CBS tabanlı 1. kademe tarama programı ile performans puanlaması 5 ilçede 207 yapıda tamamlandı.

2024 Temmuz ayında Menteşe'de başlayan çalışmalar Ula, Ortaca, Datça ve Marmaris'te devam etti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Menteşe'de 98, Datça'da 17, Marmaris'te 30, Ortaca'da 39, Ula'da ise 23 yapı olmak üzere 207 yapının incelemesi tamamlandı ve risk öncelikleri belirlendi.

Faaliyetler sonrasında düşük puan alan yapılar performans analizine tabi tutulacak. Analizler ile binaların depreme karşı dayanıklılık seviyeleri belirlenecek. Düşük puan alan binalar, daha detaylı bir performans analizine tabi tutulacak. Bu analizler, binaların deprem anında nasıl bir tepki vereceğini, yapısal olarak hangi zayıflıklara sahip olduğunu ve hangi alanlarda güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiğini gösterecek. Analizler sonucunda elde edilen veriler, binaların depreme karşı ne kadar dayanıklı olduğunu net bir şekilde gösterecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da CBS Tabanlı Bina Performans Puanlaması Tamamlandı - Son Dakika

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