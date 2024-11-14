Muğla\'da Denizler için Atık Toplama Seferberliği

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, sekiz adet atık alım teknesiyle koylardaki teknelerden atık topluyor. Denizlerin temiz kalmasının yalnızca ekosistem için değil, turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıdığını belirten Başkan Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Denizlerin daha temiz kalması için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar teknelerden 7 milyon 10 bin litre pis su topladı. Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın koylarında özel olarak tasarlanmış sekiz adet atık alım teknesi ile atık toplama hizmetini sürdürüyor.

2024 yılının başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla, teknelerden toplam 5 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı. 11 aylık dönemde 12 bin 139 adet tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıkları da toplandı. Yine bu süreçte 5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu, 590 bin 295 kg katı atık ve 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı.

Denizlerin ve doğanın korunmasının önemli olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Muğla, doğal güzellikleri ve temiz denizleriyle turizmin önemli merkezlerinden birisi durumunda. Denizlerin temiz kalması yalnızca ekosistem için değil aynı zamanda turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz. Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de denizlerimizi ve doğamızı korumalıyız" dedi.